Lüleburgaz'da nişasta bazlı şeker üreten işletmede gıda denetimi yapıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, güvenilir gıda arzının sağlanması ve mevzuata uygun üretimin teminat altına alınması amacıyla gıda denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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