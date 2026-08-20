Kırklareli'nde yerli hibrit ayçiçeği ekimlerinde tarla kontrolleri yapıldı

Ayçiçeğinde verimin artırılması ve yerli tohum kullanımının yaygınlaştırılmasına önem verdiklerini aktaran Karaca, ekiplerin kontrol ve rehberlik çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, yerli hibrit ayçiçeğinin üretim sürecini takip ettiklerini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, "Ayçiçeği Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, yüzde 75 hibe desteğiyle temin edilen yerli hibrit ayçiçeği tohumlarının gelişim süreçlerini kontrol etti.

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