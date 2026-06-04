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        Kırklareli'nde insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 15 organizatör tutuklandı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, geçen ay insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 organizatörün tutuklandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 13:32 Güncelleme:
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        Kırklareli'nde insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 15 organizatör tutuklandı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, geçen ay insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 organizatörün tutuklandığını belirtti.

        Vali Turan, Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        Düzensiz göçle mücadele çalışmalarına önem verildiğini anlatan Turan, "Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 22 operasyon düzenlenmiş, yakalanan 43 organizatörden 15’i tutuklanmış ve göçmen kaçakçılığında kullanılan 19 araca el konulmuştur." dedi.

        Söz konusu dönemde FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda dört operasyon düzenlenmiş, 2 şüphelinin tutuklandığını ifade eden Turan, konut dokunulmazlığının ihlali, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel suçlar, hakaret, tehdit ve diğer asayiş suçlarının aydınlatılma oranının yüzde 98,9 olduğunu kaydetti.

        Gençleri korumak için uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu sağlama suçlarına yönelik 129 operasyon düzenlendiğini, 131 şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Turan, bu konuda çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

        Turan, kentte sürdürülen diğer çalışmalar hakkında da bilgi verdi.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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