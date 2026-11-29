Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının 2 Aralık Çarşamba gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah saatlerinde Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Dereköy Sınır Kapısı çevresinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

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