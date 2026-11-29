Gelecek kuşaklara yeşil bir dünya bırakmak istediklerini ifade eden Çokan, bu tür etkinlikleri önemsediklerini kaydetti.

Öğrencilere çevre bilincini erken yaşlarda kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Çokan, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

TEMA Vakfı Lüleburgaz Sorumlusu Resul Çokan, doğaya sahip çıkmanın yanı sıra gelecek nesillere daha yeşil bir kent bırakmayı hedeflediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.