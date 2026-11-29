Müdürlükten yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, tarımsal üretime yönelik saha inceleme ve gözlem çalışmalarının ilçede sürdürüleceği kaydedildi.

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen saha çalışmalarında, ilçedeki buğday ve kanola ekili alanların gelişim durumları incelendi.

Lüleburgaz ilçesinde buğday ve kanola ekili alanlarda fenolojik gözlem ve arazi inceleme çalışmaları gerçekleştirildi.

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