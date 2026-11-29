ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde kilo vermek amacıyla başladığı yüzmede dünya şampiyonu olan milli sporcu 15 yaşındaki Derin Çelikkanat, başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

Genç sporcu, 2022 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi"ne dedesinin yönlendirmesiyle katılarak bu branşta kariyerine başladı.

Kısa sürede hem kilo veren hem de yeteneğiyle dikkati çeken Derin, antrenör Can Şerifoğlu ile profesyonel çalışmalara başladı.

Katıldığı yarışmalarda 4 Türkiye şampiyonluğu dahil olmak üzere 17 madalya kazanan milli sporcu, son olarak Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde 1-4 Kasım tarihlerinde düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda altın ve bronz madalya kazandı.

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- "Bundan sonraki hedefim artık olimpiyatlar inşallah"

Derin Çelikkanat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok küçük yaştan itibaren yüzmeye başladığını söyledi.

Yüzmeyi çok sevdiğini ifade eden sporcu, dedesinin "yüzerek kilo verebilirsin, ben senin yüzmede çok başarılı olacağım" demesiyle yüzmeye başladığını belirtti.

Dedesinin sözüyle "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi"ne başvurduğunu anlatan Derin, "İlk, okul yarışlarında ikincilik elde etmiştim. Dedem dedi bu yoldan ilerlemeye devam et. 2022 yılında dedem vefat etti. Ben de dedeme söz vererek yüzmeye devam ettim." dedi.

2022 yılında profesyonel yüzücü olmak için antrenörü Can Şerifoğlu ile tanıştığını anlatan Derin, bugüne kadar katıldığı her yarıştan madalyayla ayrıldığını vurguladı.

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Milli sporcu, şöyle devam etti:

"Mısır'da Dünya Şampiyonası vardı. 1000 metre çift palette dünya üçüncüsü oldum. Sonra 3000 çift palette de dünya şampiyonu oldum. Ülkemi gururlandırdığım için çok mutluyum. Böyle bir başarıyı hayal bile etmiyordum. Bundan sonraki hedefim artık olimpiyatlar inşallah."

Genç sporcu, başarısının sırrının ise çok çalışmak ve teknoloji bağımlılığından uzak kalmak olduğunu sözlerine ekledi.