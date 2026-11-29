Eğitimde, yenidoğan sağlığının korunması ve yaşamın ilk anlarında etkin ve doğru müdahalenin sağlanmasına yönelik bilgiler verildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit'in de katıldığı eğitime, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi, Vize Devlet Hastanesi ve 112 Komuta Kontrol Merkezinde görev yapan 20 sağlık personeli katıldı.

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