Trakya'da mevsimin ilk karı: Kırklareli'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Trakya'da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Kırklareli'nin Kula Köyü mevkisinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ormanlık alanı beyaza bürüdü.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Trakya’da mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Kırklareli’nin Kula Köyü mevkisinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ormanlık alanı beyaza bürüdü.
Gece boyunca etkisini sürdüren yağışın ardından bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Ağaçların dallarını ve ormanlık alanın zeminini kaplayan kar örtüsü, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı. Beyaza bürünen doğa, kış mevsiminin Trakya’daki ilk güzelliklerini gözler önüne serdi.
Ormanlık alanda kamp yapan doğa sporcusu Hamza Algül de sabah saatlerinde uyandığında karşılaştığı kar manzarasıyla güne başladı. Kamp yaptığı alanın karla kaplandığını gören Algül, doğanın beyaz örtüyle buluştuğu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sessizliğe bürünen ormanlık alanda oluşan manzara, kışın gelişini haber veren güzel görüntüler ortaya çıkardı.
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