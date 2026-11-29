Ormanlık alanda kamp yapan doğa sporcusu Hamza Algül de sabah saatlerinde uyandığında karşılaştığı kar manzarasıyla güne başladı. Kamp yaptığı alanın karla kaplandığını gören Algül, doğanın beyaz örtüyle buluştuğu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sessizliğe bürünen ormanlık alanda oluşan manzara, kışın gelişini haber veren güzel görüntüler ortaya çıkardı.

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