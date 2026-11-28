Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ile üniversite, kamu ve özel sektör iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik istişare yapıldı.

Kırklareli Ticaret Borsası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kırklareli Kadın Girişimciler Kurulunca kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve iş birliği programı düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.