ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Vize ilçesinde yaşayan Hüseyin Öz, çocukluğunun ve geçmişin izlerini taşıyan binlerce tarım aletini, ev eşyasını ve objeyi evinin bahçesinde oluşturduğu açık hava müzesinde sergiliyor.

Uzun yıllar beyaz eşya fabrikasında çalışan ve emekli olduktan sonra koleksiyonerlik tutkusunu hayata geçiren 67 yaşındaki Öz, eskimeye yüz tutmuş tarihi ve nostaljik eşyaları toplamaya başladı.

Yaklaşık 30 yıldır bu merakını sürdüren Öz, çocukluğunda kullanılan düvenler, pulluklar, gaz lambaları, ellik, balta, kalbur, bileği taşları, teraziler, dikiş makineleri ve av tüfekleri gibi binlerce objeyi muhafaza etti.

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Ardından bu objeleri gelecek kuşaklara tanıtmak isteyen Öz, evinin bahçesini açık hava müzesine dönüştürdü.

Öz'ün oluşturduğu açık hava müzesini her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor.

- "Çocukluğumu yaşıyorum burada"

Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açık hava müzesi ile geçmişle gelecek arasında bağ kurduğunu söyledi.

Çocukluğunun düvenler üzerinde geçtiğini ifade eden Öz, gelişen teknoloji ile birçok tarım ve ev aletinin yok olduğunu belirtti.

Bu aletleri gelecek kuşaklara tanıtmak istediğini anlatan Öz, "Çocukluğumuz bu düvenlerde, pulluklarda, onların üzerinde geçti. Köy hayatında bu harman döverken düvenlerin üstüne binerdik. Pulluk sürerken babalarımız, hayvanları güderdik. O nedenle bu aletleri toplamaya başladım bunları. Bu bahçeyi komple ayırdık böyle tarihi eşyalarımıza. Gördüklerinizin hepsi harman malzemeleri. Bu objelerin yaşanmışlıkları var, hepsinin hatıraları var. Gördüğünüz ellikler olsun, baltalar olsun, kalburlar, bileği taşları, teraziler, bunları çocukluğumuzda hep kullandık. Bu gaz lambalarında okuduk biz. Çocukluğumuz böyle geçti." diye konuştu.

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- "Burada binlerce ürün var"

Öz, açık hava müzesinde binlerce ürün olduğunu belirtti.

Oluşturduğu açık hava müzesinin ilgi gördüğünü dile getiren Öz, şöyle devam etti:

"Burada binlerce ürün var. Kullanılmış eşyalardan hepsinden birer ikişer tane mümkün, bulabilirsin, aklına ne gelirse. Dikiş makineleri olsun, teraziler olsun, silahlar olsun, dürbünler olsun, fişek doldurma aletleri, cellat baltaları, mısır patlatma aparatları, hepsi mevcut."

Bahçeyi ziyaret eden farklı yaş gruplarından kişilerin farklı tepkiler verdiğini ifade eden Öz, "70 yaşındakiler seviniyor. Çünkü onları da görmüş, zamanla kullanmış olanlar 'Çocukluğuma döndüğümü hissediyorum, yaşadım o günleri' diye söylüyorlar hep. Çocukların fazla ilgisini çekmiyor, bilmedikleri için çekmiyor. Sorgulamaya kalkınca 'Bu neymiş?' diye merak ediyorlar. Önceden bu kuyulardan, evlerde su yoktu. Kuyulardan ablalarımız, annelerimiz su taşırdı. Yağmurda içeri aldım, bakraçlarda su taşıyan bakırımız vardı dışarıda. Tulumbalardan su çekerlerdi annelerimiz." diye konuştu.

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Eski eşyaları biriktirmeyi sürdürdüğünü ve bu birikimi gelecek kuşaklara aktarmak istediğini vurgulayan Öz, gelecekte alt bahçeyi de düzenleyerek koleksiyonunu genişleteceğini belirtti.

Öz'ün bahçesini ziyaret eden Ali Adnan Gülaçar ise açık hava müzesini çok beğendiğini söyledi.

Eski yıllara gittiğini anlatan Gülaçar, özellikle gençlerin burayı ziyaret etmesini önerdi.