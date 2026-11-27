Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, kent genelinde yürütülen altyapı çalışmalarını inceledi.

Çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi alan Bulut, altyapı çalışmalarında görev yapan personelle sohbet etti.

Çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Bulut, kentin geleceğine büyük bir yatırım yaptıklarını vurguladı.

Zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten Bulut, "İnsan yaptığı işle, ortaya koyduğu emekle ve geride bıraktığı eserlerle anlam kazanır. İnanarak, severek ve hakkını vererek yapılan her iş, bir gün mutlaka karşılığını bulur. Bizim anlayışımızda hizmet; sadece görev yapmak değil, gönüllere dokunmak ve yaşadığımız şehre değer katmaktır. Çünkü önemli olan yalnızca işini yapmak değil, onu en iyi şekilde yapmaktır." diye konuştu.