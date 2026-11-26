Kırklareli'nde gıda işletmeleri ve balık satış noktaları denetlendi
Kırklareli'nin Pehlivanköy ve Lüleburgaz ilçelerinde gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla gıda işletmeleri ve balık satış noktaları denetlendi.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ve Lüleburgaz ilçelerinde gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla gıda işletmeleri ve balık satış noktaları denetlendi.
Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçede faaliyet gösteren gıda işletmeleri, ilgili mevzuat kapsamında düzenli olarak kontrol ediliyor. Lüleburgaz ilçesinde de 5996 sayılı Kanun kapsamında gıda işletmelerine yönelik denetimler sürdürülürken, TÜFİS çalışmaları kapsamında zincir marketlerde satılan tarım ürünlerinin fiyat kontrolleri de yapılıyor. Teknik personel tarafından her hafta gerçekleştirilen kontrollerin ardından elde edilen veriler sisteme aktarılıyor.
Öte yandan ilçede balık satışı yapan işletmeler de 1380 sayılı Kanun kapsamında denetleniyor. Gıda güvenilirliğinin ve tüketici sağlığının korunmasına yönelik denetimlerin düzenli olarak devam ettiği bildirildi.
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