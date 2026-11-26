Güvenilir gıda arzının sağlanması ve hayvan hastalıklarının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen saha ve kontrol çalışmalarının, "Çiftlikten sofraya sağlıklı ürün" anlayışı doğrultusunda sürdürüldüğü bildirildi.

Hastalıktan Ari İşletmeler Yönergesi'nde yapılan değişiklik doğrultusunda yürütülen uygulamalara, Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli de refakat ediyor.

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