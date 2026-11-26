Üreticilerle bir araya gelen Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, tarımsal faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Görevliler, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini belirtti.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

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