Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına Aslan Barlık atandı
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), mazeret kararnamesiyle Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına Çanakkale Cumhuriyet Başsavcıvekili Aslan Barlık atandı.
Giriş: 26.11.2026 - 09:14 Güncelleme:
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), mazeret kararnamesiyle Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına Çanakkale Cumhuriyet Başsavcıvekili Aslan Barlık atandı.
Kararnameye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan ise Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.
Kararnameyle 957 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri değiştirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ