Kırklareli Barosu Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı Ilgaz Lale Kocakundakçı, kadına yönelik şiddetin kadınların yaşam, özgürlük, güvenlik ve eşitlik haklarını ihlal eden ağır bir insan hakları sorunu olduğunu belirtti.

Kocakundakçı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Kırklareli Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, kadın cinayetlerinin yanı sıra şüpheli kadın ölümlerinin de etkili, bağımsız ve tarafsız soruşturmalarla aydınlatılması gerektiğini söyledi.

Kadınların yaşam biçimleri, kişisel tercihleri ve boşanma iradelerinin şiddetin gerekçesi olmayacağını vurgulayan Kocakundakçı, haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin şiddeti mazur gösteren bir anlayışla uygulanmaması gerektiğini kaydetti.

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Kadına yönelik şiddetle mücadelede mevcut hukuki güvencelerin uygulanmasına daha çok dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Kocakundakçı, "Kamu görevlilerinin sorumlulukları belirlenmeli, şiddetle mücadele verileri şeffaf ve denetlenebilir biçimde paylaşılmalıdır. Kırklareli Barosu Kadın Hukuku Komisyonu olarak kadın cinayetlerinin ve şüpheli kadın ölümlerinin aydınlatılması, İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden taraf olunması, 6284 sayılı Kanun'un etkin uygulanması, cezasızlıkla mücadele edilmesi ve kadınların kazanılmış haklarının korunması için hukuki ve kurumsal sorumluluğumuzu kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyoruz. Kadınların yaşam hakkı, eşitliği ve adalete erişimi ertelenemez. Kadınların haklarını savunmaktan ve şiddete karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

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Açıklamaya, komisyon üyeleri ve bazı avukatlar katıldı.