Kırklareli'nin farklı ilçelerinde tarımsal üretimin geliştirilmesi ve yerli tohum çeşitlerinin yaygınlaştırılması amacıyla arazi incelemeleri, teknik kontroller ve demonstrasyon ekimleri gerçekleştirildi.

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından buğday ve kanola ekili alanlarda fenolojik gözlemler yapılarak arazilerde incelemelerde bulunuldu.

Pehlivanköy ilçesinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünden (TAGEM) demonstrasyon çalışmaları kapsamında temin edilen buğday çeşitlerinin ekimi, teknik personelin kontrol ve gözetiminde gerçekleştirildi. İlçede ayrıca İl Özel İdaresi destekli Macar Fiği Projesi kapsamında ekili alanlarda teknik kontroller yapıldı ve yeni ekim hazırlıklarına yönelik arazi incelemelerinde bulunuldu.

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Vize ilçesinde TAGEM tarafından geliştirilen yerli ve milli Halkalı ve Kuşak yulaf çeşitlerinin bölge şartlarına adaptasyonunu gözlemlemek ve üreticilere tanıtmak amacıyla demonstrasyon ekimi yapıldı.

Babaeski ilçesinde ise Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen Macar fiğinin demonstrasyon ekimi, ilçe müdürlüğü teknik personelinin kontrol ve gözetiminde gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalarla farklı ürün çeşitlerinin bölge şartlarına uyumunun gözlemlenmesi, üreticilerin alternatif çeşitler hakkında bilgilendirilmesi ve tarımsal üretimin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.