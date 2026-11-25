Kırklareli'nde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit ve hayatını kaybeden öğretmenler için mevlit programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Uğur Turan, şehit öğretmenler ve hayatını kaybeden eğitimciler için Hızırbey Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katıldı.

Turan, öğretmenler ve vatandaşlarla birlikte dua etti.

- Vali Turan, emekli öğretmen Ziya Eser'i ziyaret etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmen Ziya Eser'i evinde ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Turan, Eser ve ailesiyle bir araya gelerek Öğretmenler Günü'nü kutladı.

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Eser ile sohbet eden Turan, yetiştirdiği nesiller ve eğitime verdiği emek dolayısıyla teşekkür ederek, kendisine ve ailesine sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Ziyarette Vali Turan'a, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz de eşlik etti.