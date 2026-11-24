Tekirdağ'da 5 bin 32 daireye yapı ruhsatı verilirken, Edirne'de 1104, Kırklareli'nde ise 870 daireye yapı ruhsatı verildi.

Buna göre belirtilen dönemde Trakya'da en çok yapı ruhsatı verilen il Tekirdağ oldu.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da yılın üçüncü çeyreğinde 7 bin 6 daireye yapı ruhsatı verildi.

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