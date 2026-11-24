Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce, tütün kontrol ve denetim personeline yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda, Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda tütün kontrol denetimleri eğitimi gerçekleştirildi.

Merkez ve ilçelerde görev yapan tütün kontrol ve denetim personelinin katıldığı eğitimde, tütün kontrolü ve pasif etkilenim konularındaki bilgi ve becerilerin artırılması, denetim süreçlerinin etkinliğinin güçlendirilmesi ve denetimlerin daha verimli yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.