Kırklareli Valisi Turan, Çocuk Hakları İl Komitesi üyelerini makamında kabul etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Çocuk Hakları İl Komitesi üyeleriyle bir araya geldi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Çocuk Hakları İl Komitesi üyeleriyle bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş'ın eşlik ettiği Komite Başkanları Azra Uysal ve Tuna Atay Türkay ile Komite Üyeleri Cemre Avcı ve Onur Tuna Büyükyakalı'yı makamında kabul etti.
Çocuklarla sohbet ederek görüş ve önerilerini dinleyen Turan, her çocuğun güven içinde büyümesinin, eğitim ve gelişim imkanlarından yararlanmasının ve kendisini ilgilendiren konularda söz sahibi olmasının önemini vurguladı.
Turan, ziyaretleri dolayısıyla komite üyelerine teşekkür ederek tüm çocukların Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.
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