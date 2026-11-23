Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının düştüğü Kırklareli'nde sıcaklık 13, yağışın etkili olduğu Tekirdağ'da ise 18 derece ölçülüyor.

Kırklareli'nde de aralıklarla süren sağanak etkili oluyor.

Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyeleriyle korunurken bazıları ise iş yerlerinin tenteleri altına sığındı.

Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.

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