Kırklareli'nde çocuklar, TRT tarafından hayata geçirilen Mobil Sinema Tırı Projesi kapsamında sinema keyfi yaşadı.

TRT Genel Müdürlüğünce sinemaya erişim imkanı sınırlı olan çocukları beyaz perdeyle buluşturmak amacıyla hazırlanan TRT Sinema Tırı, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na geldi.

Çocuklar, etkinlikte TRT'nin sevilen animasyon yapımlarını izleme fırsatı buldu.

Vali Uğur Turan da tırı ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.​​​​​​​

Etkinlikte konuşan Vali Turan, TRT'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek projenin 22. il durağının Kırklareli olduğunu söyledi.

Çocukların sinema heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Turan, şunları kaydetti:

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"Sevgili çocuklar, bir film bazen bizi hiç görmediğimiz bir yere götürür, bazen de bir kahramanın gözünden dünyaya bakmamızı sağlar. Belki bugün izlediğiniz filmden sonra aklınıza yepyeni bir hikaye gelir. O hikayeyi çizin, yazın, arkadaşınıza anlatın. Kim bilir, bir gün biz de sizin hayal ettiğiniz bir hikayeyi sinema perdesinde izleriz. Ülkemizin dört bir yanında 78 bin çocuğumuza ulaşan TRT Sinema Tırı, çocuklarımızın hayal dünyasını zenginleştiriyor. Çocuklarımızın bu filmlerle dostluğun, yardımlaşmanın ve dayanışmanın değerini keşfederken, kültürümüzü, tarihimizi ve milli değerlerimizi de hikayeler aracılığıyla tanıyor."

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Turan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak projede emeği geçen TRT çalışanlarına teşekkür etti.