Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesinde düzenlenen törenle doğal gaz hizmeti başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, törene Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Çakıllı Belediye Başkanı Mehmet Bayram, GAZDAŞ Trakya Koordinatörü Sezgin Temur, belediye başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Turan, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıran hizmetleri kentin her köşesine ulaştırmak için çalıştıklarını belirtti.

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Enerjiye erişimi kolaylaştırırken çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına da önem verdiklerini vurgulayan Turan, doğal gazın beldedeki hane ve iş yerlerinin ısınma ihtiyacını daha konforlu şekilde karşılamasına imkan sağlayacağını ifade etti.

Turan, Türkiye'nin enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a, Milletvekili Sarıçam'a, Çakıllı Belediye Başkanı Bayram'a ve GAZDAŞ yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yapılan duayla beldeye doğal gaz verildi.