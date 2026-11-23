Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenlerle buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından emekli öğretmenler onuruna program düzenlendi.

Programda emekli öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet eden Bulut, kendisinin de yıllarca öğretmenlik yaptığını belirterek meslektaşlarıyla aynı hatıraları paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bulut, davetlerine katılan emekli öğretmenlere teşekkür ederek Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde geleceği şekillendiren tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.