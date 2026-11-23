Kırklareli Valisi Uğur Turan, emniyet mensupları ve aileleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır ve eşi Sabire Çakır'ın ev sahipliğinde Kırklareli Polisevi'nde​​​​​​​ düzenlenen programda konuşan Vali Turan, şehitleri rahmetle, gazileri ise şükranla andı.

Kentin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden özveriyle görev yapan polis memurlarına ve her zaman destek olan ailelerine teşekkür eden Turan, görevlerinde başarı diledi.

Turan ve eşi Nihal Turan, programda emniyet mensupları ve aileleriyle sohbet etti.