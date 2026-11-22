Özsan, çok mutlu olduğunu belirterek, "Oy veren vermeyen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Seçimde beyaz liste 11, yeşil liste ise 5 meslek komitesinde çoğunluğu elde etti.

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