KTSO meslek komitesi seçimleri yapıldı
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) meslek komitesi seçimleri yapıldı.
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) meslek komitesi seçimleri yapıldı.
KTSO Konferans Salonu'nda düzenlenen seçimde İsmail Hakkı Özsan beyaz listeyle, Erdinç Nişikli yeşil listeyle yarıştı.
Seçimde beyaz liste 11, yeşil liste ise 5 meslek komitesinde çoğunluğu elde etti.
Yönetim kurulu başkanının belirleneceği seçim daha sonra yapılacak.
Özsan, çok mutlu olduğunu belirterek, "Oy veren vermeyen herkese çok teşekkür ederim." dedi.
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