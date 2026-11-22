Vize'de aile hekimleri devlet hastanesini ziyaret etti
Vize ilçesinde görev yapan aile hekimleri, Vize Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Batuhan Çetin'i ziyaret etti.
Vize ilçesinde görev yapan aile hekimleri, Vize Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Batuhan Çetin'i ziyaret etti.
Başhekim Çetin, aile hekimlerine hastanenin işleyişi, hizmet sunum süreçleri ve bünyesindeki birimler hakkında bilgi verdi.
Ziyarette, birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetleri arasındaki iletişimi güçlendirmek ve ortak çalışma kültürünü desteklemek amacıyla sağlık hizmetleri değerlendirildi.
Aile hekimleri hastaneyi gezerek hizmet birimlerini inceledi.
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