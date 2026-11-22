Kırklareli'nde okul müdürlerine yönelik "Afetlerde ve Acil Durumlarda Çocuk Hakları ve Eğitimi" konulu hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında, müdürlüğün Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekibi tarafından okul müdürlerine eğitim verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'ün de katıldığı programda, afet ve acil durumlarda çocuk haklarının uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat çerçevesinde korunması, çocukların güvenliğinin sağlanması ve eğitim süreçlerinin desteklenmesine yönelik konular hakkında bilgi verildi.