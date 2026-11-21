Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Macar fiği ekili alanlarda teknik kontroller gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde ekim yapılan arazilerde incelemelerde bulunan ekipler, bitkisel üretim süreçlerini yerinde değerlendirdi.

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