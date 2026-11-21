Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kıbrıs gazisi Nuri Bilgin'i evinde ziyaret etti.

Turan, ziyarette gazi Bilgin ve ailesiyle bir süre sohbet etti.

Gazi Bilgin ve ailesinin isteklerini dinleyen Turan, devletin her daim gazi ve ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

Gazilerin milletin baş tacı olduğunu belirten Turan, vatanın bağımsızlığı, milletin huzur ve güvenliği uğruna fedakarlık gösteren gaziler ile şehit ailelerinin milletin gönlünde daima müstesna bir yere sahip olduğunu söyledi.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş da yer aldı.