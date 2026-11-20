Kırklareli'nde devrilen akaryakıt tankeri alev aldı: 1 yaralı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kontrolden çıkan akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Devrilmenin ardından alev alan tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde kontrolden çıkan akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Devrilmenin ardından alev alan tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaza, TEM Otoyolu’nun Lüleburgaz mevkisinde Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği akaryakıt yüklü tanker, yol kenarına devrildi. Kazanın ardından tankerde yangın çıkarken, sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, tankerdeki alevleri yoğun çalışma sonucu kontrol altına alarak söndürdü. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.
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