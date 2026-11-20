Olay, Lüleburgaz ilçesi otoban yolu Hamitabat mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki akaryakıt tankerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevreye de sıçradı. Gökyüzünü kaplayan metrelerce yükseklikteki dumanlar birçok noktadan gözlendi.

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