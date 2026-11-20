Müdürlükten yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Üretimde verimlilik ve kaliteyi artırmaya yönelik izleme ve tespit çalışmalarının sezon boyunca devam edeceği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen çalışmada, arazi kontrolleri ve teknik incelemeler yapıldı.

Sağlık tesislerinin bilgi sistemlerine yönelik siber güvenlik açıklıkları, zararlı yazılım barındıran sistemlere ilişkin riskler ve alınması gereken güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği toplantıda, kurumların siber tehditlere karşı korunması ve bilgi güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik yürütülecek çalışmalar görüşüldü.

Toplantıya Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Nurgül Yavaş, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Enes Güler, Başkan Yardımcısı Fulya Oğuz Türkyılmaz, sağlık tesislerinin yöneticileri ve bilgi işlem birimi sorumluları katıldı.

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