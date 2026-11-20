Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce "Bir Arada, Sanatla ve İyilikle" etkinliği gerçekleştirildi.

Konakta Sanat Gelişim Eğitim Merkezi'nde "İyilik Var Projesi" kapsamında düzenlenen programa Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşi Nihal Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş ve kurum personeli katıldı.

Programda kentteki rehabilitasyon merkezi, huzurevi ve çocuk sevgi evleri sakinleri ile şehit ve gazi yakınları drama, bağlama, müzik, seramik ve resim atölyelerinde bir araya geldi.

Vali Turan konuşmasında, iyilik ve dayanışmanın çok önemli olduğunu belirtti.

İyiliğin herkesin birbirini fark etmesiyle başladığını ifade eden Turan, "Bir çocuğumuzun heyecanına ortak olmak, bir büyüğümüzün hatırasını dinlemek, desteğe ihtiyaç duyan bir komşumuzun elini tutmak, dayanışmayı günlük hayatımızın parçası haline getirir." dedi.