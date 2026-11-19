Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aydın Kırtıl, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş'ı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, makamda gerçekleşen ziyarette, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar, toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetler ile gönüllülük esaslı projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen "İyilik Var" projesi de ele alındı.

Kumaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kırtıl'a başarı diledi.