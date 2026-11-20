Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Vali Turan, eşi Nihal Turan ile 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen programa katıldı.

Şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet eden Turan konuşmasında, şehit ailelerinin her birinin birer emanet olduğunu söyledi.

Gazilerin cesaret ve fedakarlığının Türk milleti için bir onur ve gelecek nesiller için ise örnek olduğunu vurgulayan Turan, devlet olarak her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Programa, Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Cenkeri Ersöz, Belediye Başkanı Murat Gerenli ve protokol üyeleri de katıldı.