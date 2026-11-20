Kırklareli Eğitime Destek Platformu (EDP) kasım ayı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Kırklareli Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Şimşek, Memur-Sen İl Temsilcisi Selahattin Karanfiler ile kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda, kentte eğitime destek amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Okulların ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi görüşülürken, kurul üyeleri öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimine yönelik görüşlerini anlattı.

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Vali Turan toplantıda, Kırklareli'nde eğitimin en önemli öncelikleri olduğunu söyledi.

Köylerden il merkezine kadar her çocuğun nitelikli eğitime erişmesi için tüm eğitim kadrosunun özveriyle görev yaptığını ifade eden Turan, öğrencilerin yeteneklerinin keşfedilmesi ve geleceğe güvenle hazırlanması için çalıştıklarını belirtti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda çocukların araştıran, üreten, sorumluluk üstlenen ve milli ile manevi değerleri hayatına yansıtan bireyler olarak yetişmesinin önemini vurgulayan Turan, yapılan istişarelerin okulların ihtiyaçlarına yanıt veren somut çalışmalara vesile olmasını temenni etti.

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Toplantıda ayrıca Yeşilay Kırklareli Şubesince yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmalarına ilişkin sunum yapıldı.