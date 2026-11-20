Toplantıda ayrıca, hayvancılık sektörünün önemli unsurlarından biri olan süt üretiminde kalite ve verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaların önemi üzerinde duruldu. Üniversite ve kamu kurumları arasındaki iş birliğinin, bilimsel araştırmaların sahadaki uygulamalara aktarılması açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kırklareli Üniversitesi iş birliğinde, Trakya Bölgesi’ndeki çiğ süt kalitesine yönelik yürütülen bilimsel çalışmaların sonuçlarının değerlendirildiği bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.