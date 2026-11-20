Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerinde, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli olarak kontrol ve denetimler gerçekleştiriliyor.

Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin gıda güvenilirliği ve hijyen kurallarına uygunluğu, ürünlerin muhafaza şartları, depolama alanları, üretim ve satış şartları ile işletmelerin ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülükleri inceleniyor.

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Denetimlerle, tüketicilerin sağlığını tehdit edebilecek unsurların önüne geçilmesi, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve işletmelerin belirlenen standartlara uygun şekilde faaliyet göstermesi hedefleniyor.

Yetkililer, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için ilçe genelindeki gıda işletmelerine yönelik denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüldüğünü bildirdi.