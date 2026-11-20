Çocuklar bir yandan eğlenirken diğer yandan yaşadıkları kentin tarihi değerleri hakkında da bilgi edindi.

TRT Sinema Tırında çocuklara, çizgi film ile ilçenin tarihi eserlerine ve kültürel mirasına yönelik film gösterimi yapıldı.

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