Kırklareli'nde akaryakıt tankerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde akaryakıt tankerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde akaryakıt tankerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Avrupa otoyolunun Hamitabat mevkisinde akaryakıt dolu bir tankerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında, kimliği henüz bilinmeyen tankerin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bölgedeki ağaçlık alana da sıçrayan yangına müdahale ediyor.
Yangın nedeniyle güvenlik önlemleri kapsamında Avrupa otoyolu Edirne yönü trafiğe kapatıldı.
Bölgede yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
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