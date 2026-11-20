Kaza, TEM Otoyolu'nun Lüleburgaz yakınlarında Edirne yönünde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği akaryakıt yüklü tanker, yol kenarına devrildi. Sürücü çevredekiler tarafından araçtan çıkarılırken, tanker alev alıp yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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