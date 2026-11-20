GÜNCELLEME - Kırklareli'nde akaryakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde akaryakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde akaryakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü.
Avrupa otoyolunun Hamitabat mevkisinde akaryakıt dolu bir tankerin şarampole devrilmesi sonucu yangın çıktı.
Yangında, kimliği henüz bilinmeyen tankerin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi.
Yaralanan araç sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler, bölgedeki ağaçlık alana da sıçrayan yangına müdahale etti.
Yangın, ekiplerin 2,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Olay nedeniyle güvenlik önlemleri kapsamında Edirne yönüne trafiğe kapatılan Avrupa Otoyolu'ndaki ulaşım, çalışmaların tamamlanmasıyla kontrollü şekilde tek yönden sağlandı.
Bölgede yaklaşık 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
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