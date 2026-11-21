Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) tarafından yapılacak bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle, 22 Kasım 2026 Pazar günü Kırklareli merkez, Babaeski ve Pehlivanköy ilçelerinde, Lüleburgaz ilçesinde ise 21 ve 22 Kasım tarihlerinde iki gün planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Saat 09.00 ile 18.00 arasında gerçekleştirilmesi planlanan kesintiden çok sayıda mahalle, köy ve beldenin etkilenmesi bekleniyor.

Kesintiden etkilenecek mahalleler arasında Atatürk, Cumhuriyet, Dindoğru, Fevzi Çakmak, Hacıhasan, Hamidiye, Kurtuluş, Gazi Kemal, Gaziosmanpaşa, Gülbahçe, Şeker, Yeni, Hatip, Hürriyet, Paşa, Şamdani, Ergene ve Kazımdirik bulunuyor.

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Elektrik kesintisinin uygulanacağı köy ve beldeler ise Değirmencik, Ağayeri, Alpullu, Çavuşköy, Çengerli, Çiğdemli, Düğüncülü, Ertuğrulköy, Kadıköy, Karamesutlu, Katranca, Büyükmandıra, Minnetler, Mutlu, Müsellim, Nadirli, Osmaniye, Pancarköy, Sinanlı, Sofuhalil, Taşköprü, Taşağıl Bucak Merkezi, Erikleryurdu, Karabayır, Karacaoğlan, Kuzucardağı, Nacak, Oruçlu, Terzili, Yeniköy, Hazinedar, Akarca, Doğanca, Hıdırca, İmampazarı, Kumköy, Kuştepe, Yeşilova ve Yeşilpınar olarak açıklandı.

TREDAŞ tarafından yapılan duyuruda, planlı çalışmalar sebebiyle belirtilen bölgelerde 09.0018.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.

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Lüleburgaz’da iki günlük planlı elektrik kesintisi

Lüleburgaz ilçesinde ise 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Sakızköy Hürriyet Mahallesi’nde 08.3009.00 saatleri arasında 30 dakika, Umurca köyünde 09.0013.00 saatleri arasında 4 saat, Ahmetbey beldesi Dere Mahallesi’nde 09.0013.00 saatleri arasında 4 saat, Hamitabat köyünde 13.0017.00 saatleri arasında 4 saat elektrik kesintisi yapılacak. Sakızköy Hürriyet Mahallesi’nde ise 13.0013.30 saatleri arasında 30 dakikalık kesinti uygulanacak.

22 Kasım 2026 Pazar günü ise Büyükkarıştıran beldesi Yeni Mahallesi’nde 09.0016.00 saatleri arasında 7 saat elektrik kesintisi yaşanacak.

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Planlı çalışmalar sebebiyle belirtilen bölgelerde elektrik verilemeyeceği bildirilirdi.