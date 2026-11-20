İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tankeri saran alevlerin yol kenarındaki ağaçlık alana da sıçraması üzerine çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

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