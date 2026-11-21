Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, ilçede faaliyet gösteren ilgili işletmelere yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin ilgili mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediği kontrol edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.