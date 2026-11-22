Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ekibi, Eskişehir'de düzenlenen Türk Hava Kurumu (THK) Model Uçak Yarışması'nda çeşitli kategorilerde dereceler elde etti.
Lüleburgaz Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ekibi, Eskişehir'de düzenlenen Türk Hava Kurumu (THK) Model Uçak Yarışması'nda çeşitli kategorilerde dereceler elde etti.
Etkinliğe 4 yetişkin ve 5 öğrenci ile katılan ekipten, "F1G Junior" kategorisinde Göktuğ Korur birinci, Demir Tunçer ikinci, Levent Tarım üçüncü, Deniz Aytabanoğlu ise dördüncü oldu.
"E20 Senior" kategorisinde Bünyamin Uslu birincilik, Özgür Yılmaz ikincilik elde ederken, "E20 Junior" kategorisinde yarışan Berk Uslu üçüncü sırada yer aldı. Bünyamin Uslu ayrıca "F1G Senior" kategorisinde de ikincilik derecesi kazandı.
- Hitabet ve diksiyon kursu açılacak
Lüleburgaz'da hitabet ve diksiyon kursu açılacak.
Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezinden yapılan açıklamada, 24 Kasım Salı günü başlayacak eğitimler 21 Aralık'ta sona erecek.
Derslerin Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirileceği belirtilen kursa katılmak isteyenlerin, e-Yaygın sistemi üzerinden kayıt yaptırabilecekleri kaydedildi.
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