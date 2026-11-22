"E20 Senior" kategorisinde Bünyamin Uslu birincilik, Özgür Yılmaz ikincilik elde ederken, "E20 Junior" kategorisinde yarışan Berk Uslu üçüncü sırada yer aldı. Bünyamin Uslu ayrıca "F1G Senior" kategorisinde de ikincilik derecesi kazandı.

Etkinliğe 4 yetişkin ve 5 öğrenci ile katılan ekipten, "F1G Junior" kategorisinde Göktuğ Korur birinci, Demir Tunçer ikinci, Levent Tarım üçüncü, Deniz Aytabanoğlu ise dördüncü oldu.

Lüleburgaz Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ekibi, Eskişehir'de düzenlenen Türk Hava Kurumu (THK) Model Uçak Yarışması'nda çeşitli kategorilerde dereceler elde etti.

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