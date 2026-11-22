Babaeski'de Şalvar Gecesi renkli görüntülere sahne oldu
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen Şalvar Gecesi'nde davetliler, geleneksel şalvarlarıyla piste çıkarak müzik eşliğinde dans etti.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen Şalvar Gecesi'nde davetliler, geleneksel şalvarlarıyla piste çıkarak müzik eşliğinde dans etti.
Adını geleneksel giyim kültürünün parçalarından biri olan şalvardan alan etkinlikte davetliler bir araya geldi. Geceye şalvar giyerek katılan davetlilerin kıyafetleri ilgi çekti. Gece boyunca farklı müzik parçaları çalındı. Müziğe eşlik eden davetliler, pistte bir araya gelerek dans etti.
Geleneksel kıyafetlerin öne çıktığı gecede, şalvarlarıyla dans eden katılımcılar renkli görüntüler oluşturdu.
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